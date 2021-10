PF faz operação em dez estados contra venda ilegal de ouro do Pará

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta uma grande operação para desarticular uma organização criminosa especializada na extração e comércio ilegal de ouro na Terra Indígena Kayapó, no Sul do Pará.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 62 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Pará. Os alvos estão distribuídos por dez estados: Pará, Amazonas, Goiás, Roraima, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Distrito Federal.

“A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio e indisponibilidade de valores em aproximadamente meio bilhão de reais, nas contas dos investigados, via sistema BACENJUD; o sequestro com bloqueio de 5 aeronaves; suspensão da atividade econômica de 12 empresas; sequestro com bloqueio de bens imóveis de 47 pessoas físicas e jurídicas; sequestro com bloqueio de outros 14 bens móveis”, diz a PF.

As investigações tiveram início em 2020 e apontam que a organização criminosa atua em três níveis diversos. “O primeiro nível refere-se aos garimpeiros comuns que extraem o ouro ilegalmente e vendem para os intermediários, os quais estão no segundo nível. Estes, por sua vez, revendem o ouro para grandes empresas, que estão no terceiro nível, para no fim injetá-lo no mercado nacional, ou então destiná-lo para exportação. Durante a investigação, foi constatado que sai das Terras Indígenas do sul do Pará aproximadamente uma tonelada de ouro extraído de forma ilegal, todos os anos”, segue a PF.

No curso da investigação, foi identificada a existência de garimpo ativo em áreas particulares, que serão objeto de busca e apreensão em ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, locais em que há suspeita de se ter trabalhadores em condições análogas à de escravo.