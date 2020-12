PF faz buscas contra Francisco Floriano e mais cinco investigados

O juiz Marcelo Bretas autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão contra o ex-deputado federal Francisco Floriano (DEM-RJ) e mais cinco investigados por envolvimento nos esquemas de desvios de recursos públicos da Saúde na gestão de Sergio Cabral.

A decisão foi assinada no dia 25 de novembro. No pedido elaborado pela Polícia Federal e pelo MPF, os investigadores chegaram a solicitar a prisão preventiva do ex-deputado, mas o magistrado considerou que a medida não se sustentava no momento.

Bretas proibiu, no entanto, o ex-parlamentar de manter contato com os demais investigados no processo.