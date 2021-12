PF fala em ‘ações mitigadoras’ contra bolsonaristas no STF

Responsável pela investigação das milícias digitais, a delegada Denisse Dias Rosas Ribeiro despachou ao STF nesta terça um calhamaço de 469 páginas em que descreve a atuação de bolsonaristas instalados em cargos importantes do Ministério da Justiça para tentar melar a extradição do blogueiro Allan dos Santos, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro e seus filhos, em especial Eduardo Bolsonaro.

“Considerando as oitivas realizadas, relativas às notícias de suposta tentativa de embaraço, no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, à efetivação da extradição de ALLAN LOPES DOS SANTOS diante de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal para conveniência da instrução criminal, impõe-se a adoção de medidas que resguardem os próximos passos da apuração”, diz a delegada.

“Identificou-se que JOSÉ VICENTE SANTINI, atual secretário da Secretaria Nacional de Justiça (SENAJUS/MJSP), ao tomar ciência da existência de referido pedido de extradição ativa, solicitou a SÍLVIA AMÉLIA FONSECA DE OLIVEIRA, então diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI/SENAJUS/MJSP), acesso à caixa de documentos restritos da unidade, bem como determinou a alteração do fluxo de referidos processos de extradição ativa para incluí-lo como instância de decisão”, segue a delegada.

A mesma delegada destaca que as ações dos bolsonaristas não chegaram a atrapalhar o processo de extradição do blogueiro, mas indicam um problema a ser combatido para que os aliados do Planalto não venham a atrapalhar a sequência das investigações.

“Feitas essas anotações, considerando que as investigações estão em curso e que as medidas relativas à extradição ativa de ALLAN LOPES DOS SANTOS abrem o caminho para que novas ações ou omissões, no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, prejudiquem a tramitação da extradição, diante da possibilidade de eventual pedido de complemento de informações, ou por inobservância de prazos, ou por retardo nas comunicações aos órgãos executores etc., torna-se necessário adotar ações mitigadoras e desestimuladoras de tentativas de interferência no fluxo normal do processo”, segue a delegada.

O material explosivo está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que terá de analisar as medidas a adotar contra bolsonaristas por atrapalhar investigações e ordens emitidas diretamente por ele no STF.