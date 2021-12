PF e CGU fazem operação para desarticular esquema no governo do Acre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF e a CGU deflagraram na manhã desta quinta-feira a operação Ptolomeu, para desarticular um grupo suspeito de desviar recursos do governo do Acre.

Segundo a PF, o grupo criminoso era controlado por empresários e agentes políticos do governo do estado.

A operação, que contou com 150 agentes da PF e 40 auditores da CGU, cumpre desde o início da manhã 41 mandados de busca e um mandado de prisão em quatro pelo menos quatro estados.

Segundo a PF, o grupo desviava recursos públicos e depois atuava na lavagem desse dinheiro. A polícia identificou que as empresas dos envolvidos têm vários contratos com o estado.

Os mandados foram autorizados pelo STJ. A PF não chegou a divulgar, mas as informações preliminares dão conta de que o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), estaria entre os alvos de buscas e teve secretários afastados de seus cargos por ordem do tribunal.

O STJ determinou ainda o bloqueio de aproximadamente 7 milhões de reais nas contas dos investigados, além do sequestro de veículos de luxo e outros bens que teriam sido adquiridos com recursos ilícitos.

Ainda de acordo com a PF, os envolvidos movimentaram 800 milhões de reais, montante que é “totalmente incompatível com o patrimônio e a atividade empresarial dos investigados”.