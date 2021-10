PF deflagra operação por corrupção em contratos da Saúde no Amapá

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 7 out 2021, 07h58 - Publicado em 7 out 2021, 09h10

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta uma operação para desmontar um esquema de corrupção em contratos da área da Saúde do governo do Amapá. São apurados crimes de corrupção ativa e passiva, dispensa indevida de licitação, advocacia administrativa e associação criminosa.

Os policiais cumprem onze mandados de busca e apreensão em Macapá e Santana. Empresários, servidores e um político do estado estão na mira. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

“A ação é um desdobramento da operação Terça Parte, deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2021, ocasião em que 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos para investigar possível cometimento dos crimes de “rachadinha”, na Assembleia Legislativa do Amapá e compra de votos”, diz a PF.

Documentos mostraram indícios de que o bando infiltrado no governo favoreceu uma empresa de prestação de serviço hospitalar de modo a garantir contratações, com dispensa de licitação, envolvendo recursos públicos do SUS, inclusive verbas destinadas ao combate da Covid-19.

A empresa investigada teria recebido 15,7 milhões de reais entre os anos de 2019 e 2021, sendo a maioria na modalidade de dispensa de licitação.