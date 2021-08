PF acha dinheiro vivo com hackers que atacaram site do TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça a Operação Script Kiddie para desarticular a associação criminosa que teria promovido um ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral em junho deste ano. A investigação foi iniciada a partir de um pedido do presidente do tribunal, ministro Luis Roberto Barroso.

São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária, nas cidades de São Paulo (SP) e Araçatuba (SP). As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, após representação efetuada pela Polícia Federal no bojo das investigações.

“A investigação aponta que um grupo de hackers brasileiros invadiu o site do TSE no dia 1º de junho de 2021 e realizou uma conduta definida como deface ou defacement no ambiente digital”, diz a PF.

“Os investigados responderão, na medida de suas culpabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático e de associação criminosa, ambos previstos no Código Penal. Não foram identificados quaisquer elementos que possam ter prejudicado a segurança do sistema eleitoral”, segue a PF.

Com um dos investigados presos foram apreendidos 22.500 reais em espécie, uma arma de fogo ilegal, documentos e mídia eletrônica de interesse pra investigação.