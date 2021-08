PF deflagra operação para prender 20 por tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou nesta terça uma operação para desmontar um esquema internacional de tráfico de drogas. Os agentes cumprem 20 mandados de prisão e 33 mandados de busca em cinco unidades da federação: Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Piauí e Distrito Federal.

A Justiça determinou ainda o sequestro de dois imóveis e 25 veículos. Cerca de 150 policiais federais participam da operação.

A operação teve início em 2020, com o objetivo de desarticular organizações criminosas da Bolívia e Peru. De acordo com as investigações, os criminosos remetiam ao Brasil aproximadamente 500 quilos de cocaína, abastecendo o Distrito Federal e estados do Nordeste.