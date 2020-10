PF deflagra operação contra esquema milionário de corrupção na Infraero

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

21 out 2020, 07h54

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta uma grande operação contra um esquema de corrupção investigado na Infraero. Quase 100 agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão em cinco estados (SP, RJ, BA, PR e RN) e no DIstrito Federal.

Segundo as investigações, as condutas suspeitas, praticadas por empregados da estatal dos aeroportos e por empresários dos ramos de turismo e de alimentação entre os anos 2016 e 2018, consistiam em fraudar licitações das áreas “lounge” e quiosques de alimentação nos aeroportos de Congonhas em São Paulo e Santos Dumont no Rio de Janeiro, subavaliando essas áreas e desqualificando dos certames empresas que não estivessem associadas ao grupo. Assim, permitia-se a contratação de propostas menos vantajosas para a Infraero em fraudes estimadas em cerca de 10 milhões de reais.

A investigação foi iniciada com a comunicação dos fatos pelo Ministério da Infraestrutura, após procedimento apuratório interno da própria Infraero.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção, violação de sigilo funcional e crimes licitatórios.