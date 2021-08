PF deflagra operação contra corrupção em contratos da Saúde no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça uma operação para desmontar um esquema de desvio de recursos públicos em contratos da Saúde no Rio Grande do Sul. O esquema envolveria uma Organização Social contratada pelo município de Taquara (RS) e pela gestão de José Ivo Sartori (MDB) para gerir o Hospital Bom Jesus.

A investigação teve início no final de 2018 e apura irregularidades na gestão do hospital durante os anos de 2016 a 2017. Os recursos públicos federais repassados no período foram de, aproximadamente, 16 milhões de reais, além de verbas estaduais e municipais.

“A investigação aponta que o grupo teria utilizado parte desses valores para pagar despesas não autorizadas em proveito próprio e em favor de outras empresas a título de taxa de administração e consultoria”, diz a PF.

A operação é relevante pois envolve uma prática que está se disseminando no país: a transferência da gestão de hospitais para organizações sociais.

“Os desvios de recursos públicos têm potencial impacto, tanto quantitativa quanto qualitativamente, na prestação de serviços de saúde à população, principalmente a de baixa renda que depende dos estabelecimentos públicos de saúde”, segue a PF.

Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre (RS), Taquara (RS), Pelotas (RS) e Santa Vitória do Palmar (RS). O trabalho conta com a participação de quatro auditores da CGU e mais 40 policiais federais.

Os investigados podem responder pelos crimes de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, dispensa ou inexigência irregular de licitação, organização criminosa, peculato, corrupção passiva e corrupção ativa.