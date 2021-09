Treze anos depois, fundação ligada à UnB volta a ser alvo da PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça uma operação que mira um suposto esquema de desvio de recursos de projetos de pesquisa financiados pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, a Finatec, vinculada à Universidade de Brasília, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e em Minas Gerais. A Finatec foi pivô de um escândalo de corrupção descoberto em 2008, chegou a ser descredenciada pelo MEC da UnB, mas voltou ao jogo durante o governo de Dilma Rousseff. A entidade perdeu o credenciamento quando o Ministério Público descobriu irregularidades nas contas, como o pagamento de um projeto de decoração no apartamento do então reitor da UnB.

A Justiça Federal no Distrito Federal também determinou o sequestro de bens e valores na ordem de 2 milhões de reais. “A investigação, iniciada em 2021, a partir de Relatório de Auditoria da CGU, revelou a existência de um possível esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2015 e 2020 em projetos que recebem mais de R$ 10 milhões”, diz a PF.

“Os alvos da operação valiam-se da utilização de diárias para pagamento de viagens não relacionadas ao objeto dos projetos; transferiam valores dos projetos para a conta pessoal do coordenador de um dos projetos; realizavam pagamentos em duplicidade a bolsistas beneficiados e utilizavam recursos dos projetos para financiar despesas com aquisição de itens supérfluos, bem como para pagamento de aluguel de imóvel de luxo em Brasília”, segue a PF.

Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, com penas de prisão que podem chegar a 22 anos.