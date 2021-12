PF abre inquérito para investigar ataque hacker ao Ministério da Saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o ataque ao sistema do Ministério da Saúde ocorrido nesta sexta-feira.

Hackers invadiram o site da pasta ainda na madrugada. O Conecte SUS, aplicativo que, entre outras coisas, emite o certificado de vacinação contra a Covid-19, ficou fora do ar durante algumas horas.

Em comunicado, a PF informou que investiga a autoria e a materialidade dos crimes que poderão ser tipificados como “invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública e associação criminosa”.

A polícia divulgou ainda que o banco de dados do ministério não foi criptografado pelos invasores. Ou seja, os dados não teriam sido roubados. Os hacker teriam invadido a nuvem pública em que o site está hospedado e promovido mudanças na página inicial do site do ministério.