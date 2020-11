PF abre inquérito para apurar ataque hacker ao STJ

A Polícia Federal informou que abriu inquérito policial para apurar as circunstâncias da invasão dos computadores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) — que desde a última terça-feira está com a sua rede fora do ar.

Segundo a PF, “as diligências iniciais da investigação já foram adotadas, inclusive, com a participação de peritos da instituição”.

A corporação informou ainda que eventuais fatos correlatos poderão ser apurados na mesma investigação. O caso está sendo tocado pela Superintendência Regional da Policia Federal no Distrito Federal.

Desde que sofreu o ataque hacker, o tribunal suspendeu os prazos processuais e adiou a realização das sessões de julgamento. A Corte ainda tenta descobrir que tipo de arquivos foram comprometidos.