Petrobras volta à iniciativa anticorrupção do Fórum Econômico Mundial

Após seis anos fora, a Petrobras foi readmitida na iniciativa anticorrupção do Fórum Econômico Mundial, a Partnering Against Corruption Initiative (PACI). O retorno da empresa foi informado pelo órgão em uma carta encaminhada na última segunda-feira.

A Petrobras era membro da organização desde 2005, mas em 2014 não renovou sua participação após os casos revelados pela Operação Lava-Jato. Na carta enviada à Petrobras informando o retorno, a PACI destacou que “a liderança da Petrobras dará uma contribuição significativa à iniciativa”.

Desde 2014 a Petrobras colabora com as investigações da Lava-Jato e atua como coautora do Ministério Público Federal e da União em 18 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 71 ações penais. Segundo a companhia, mais de 4,5 bilhões de reais já foram ressarcidos pelas autoridades brasileiras aos cofres da companhia.