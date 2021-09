Petrobras investirá R$ 300 mi em programa social sobre gás de cozinha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quarta a criação de um novo programa social para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serão investidos 300 milhões de reais em 15 meses para bancar o gás de cozinha dessas famílias. “Somos uma empresa socialmente responsável e comprometida com a melhoria das condições de vida das famílias, particularmente das mais vulneráveis”, diz Joaquim Silva e Luna, o presidente da estatal.

O modelo do programa ainda está em fase final de estudos, incluindo a definição do critério de escolha das famílias em situação de vulnerabilidade e da busca de parceiros que possam ampliar o valor do programa.