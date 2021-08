Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De dezembro até o fim de julho, a Petrobras ganhou 79 000 investidores pessoa física, 11% de crescimento.

A estatal tinha, no fim do ano passado, 692.000 acionistas com esse perfil. Agora, são 771.000, grande parte de pequenos investidores.

A empresa interpreta como uma demonstração de confiança do mercado.