Petrobras ganha mais tempo para vender refinarias, decide Cade

A Petrobras acaba de ganhar mais tempo para vender refinarias e ativos no mercado de gás natural. O Tribunal do Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidiu atender a um pleito da estatal e ampliar os prazos para os desinvestimentos, que constam em acordos celebrados em 2019 com a autarquia.

A Petrobras justificou atrasos citando, entre outros fatores, os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia. A data final para a conclusão do processo, no entanto, não mudou: o último dia desse ano. A assinatura dos acordos suspendeu investigações do Cade sobre supostas condutas anticompetitivas da estatal no mercado de gás.

Veja a seguir as novas datas: