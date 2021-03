Petista tenta evitar guerra entre Paes e Castro sobre lockdown no Rio

Com a ida do governador em exercício do Rio à Assembleia Legislativa para entregar o projeto que cria o “superferiado” no estado, o presidente da Casa, André Ceciliano (PT), deve entrar em campo para evitar uma guerra entre Claudio Castro (PSC) e o prefeito Eduardo Paes (DEM).

Interlocutores do presidente da Alerj ouvidos pelo Radar afirmam que o deputado vai tentar diminuir a temperatura do imbróglio que se criou desde o anúncio de que o governador tentaria barrar medidas mais restritivas adotadas pelas prefeituras para tentar controlar a covid-19 no estado.

A ideia do petista é levar ao governador, de quem é próximo, o entendimento de que a adoção das medidas restritivas cabe aos prefeitos — não sendo papel do estado interferir nisso.

Mais cedo nesta segunda-feira, Paes chegou a chamar de “CastroFolia” a criação de um feriadão de 10 dias no estado do Rio sem que as cidades possam decidir sobre o funcionamento de bares e restaurantes. “A micareta do governador! Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas”, disse o prefeito do Rio.