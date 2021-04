Petista quer convocar Guedes a falar no Senado sobre ingerências no BB

O líder da minoria, senador Jean Paul Prates (PT-RN), apresentou nesta segunda requerimento para convocar o ministro Paulo Guedes a falar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A ideia é ouvir de Guedes esclarecimentos sobre denúncias de tentativas de ingerência sobre o Banco do Brasil.

No dia 18 de março de 2021, André Brandão pediu exoneração do cargo de presidente do Banco, após o Radar ter revelado o processo de fritura em curso contra ele no Planalto. Desde então, a cúpula do banco já perdeu diferentes quadros que também decidiram deixar os cargos.

“Notícias recentes dão conta de sinais preocupantes que produzem incertezas e inseguranças sobre a administração do Banco do Brasil, uma das instituições financeiras mais importantes do país, patrimônio público, e símbolo da democratização da bancarização do país”, afirma Prates.