Pesquisa XP também atesta popularidade em alta de Bolsonaro

Pesquisa XP/Ipespe para agosto também mostra a retomada de popularidade de Jair Bolsonaro identificada recentemente por outros institutos de pesquisa. O próprio monitoramento da XP apontava em julho a melhora na avaliação do presidente, embalada pelo auxílio emergencial de 600 reais pago durante a pandemia.

Segundo a XP, Bolsonaro registra neste mês os maiores níveis de aprovação desde março de 2019. O grupo que considera o governo ótimo ou bom saltou de 30% para 37%, enquanto os que veem o governo como ruim ou

péssimo caíram de 45% para 37%, o menor índice desde agosto de 2019.

O movimento positivo para Bolsonaro é seguido por outros indicadores, como a expectativa positiva para o restante do mandato (crescimento de 33% para 37%, enquanto a negativa teve queda de 43% para 36%) e a percepção de que a economia está no caminho certo (alta de 33% para 38%, enquanto os que a veem no caminho errado caíram de 52% para 46%).

Foram realizadas 1.000 entrevistas de amostragem nacional nos dias 13, 14 e 15 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.