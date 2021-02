Pesquisa vai mapear população indígena venezuelana no Brasil

Uma pesquisa vai apoiar a construção de políticas públicas para a população indígena de venezuelanos imigrantes no Brasil. A proposta é diagnosticar a realidade de refugiados e migrantes indígenas venezuelanas no país a partir da coleta de dados sobre as características etnoculturais, migração, condições de acesso a serviços públicos e um perfil sociodemográfico.

As informações apoiarão governos, agências das Nações Unidas e organizações da sociedade civil a desenvolverem projetos baseados em evidências e atividades de atenção e integração, assim como o melhor planejamento da utilização de recursos para assistência direta e assistência social. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Cidadania, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Funai e da Organização Internacional para as Migrações.