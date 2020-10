Pesquisa revela potencial bilionário de negócios do 5G no país

Atualizado em 20 out 2020, 09h08 - Publicado em 20 out 2020, 10h32

A implantação da rede 5G no Brasil deve gerar cerca de 22,5 bilhões de dólares em negócios entre empresas (B2B) até 2024, aponta um estudo elaborado pelo IDC para o Movimento Brasil Digital. A pesquisa sugere que o 5G deve expandir o mercado de novas tecnologias no país, como a IoT (internet das coisas), computação em nuvem e big data, já nos próximos anos.

A expectativa para o investimento das empresas fornecedoras de serviços para a implementação do 5G no país chega aos 2,5 bilhões de dólares. O montante está diretamente relacionado ao leilão de frequências para a nova rede, que teve o cronograma afetado pela pandemia de Covid-19 e deve ser realizado em 2021.

“O 5G proporcionará a conectividade com excelência, sendo o grande vetor do desenvolvimento tecnológico do Brasil e do mundo na próxima década”, afirma Vitor Cavalcanti, do Movimento Brasil Digital.

A iniciativa, criada em 2018 a partir da união de grandes empresas como Gol, IBM, Deloitte e Google, busca promover o diálogo entre os setores público e privado para a construção de propostas que tragam tecnologia e inovação para o centro da estratégia do país.