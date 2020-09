Pesquisa revela situação do mercado de trabalho para população negra

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Zumbi para a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial analisou os impactos gerados pela pandemia de Covid-19 para os trabalhadores negros.

Dentre as principais conclusões, o fato de que o desemprego afeta mais fortemente a população negra e jovem, uma vez que a taxa de desocupação é 21%. O valor é significativamente maior do que os 13% registrados na última pesquisa de desocupação do IBGE que considera toda a população. Ou seja, negros são mais afetados e suscetíveis ao desemprego neste período de pandemia.

Para 54,1% dos entrevistados, o principal fator que contribui para a existência de um número reduzido de negros ou negras em posições de liderança nas empresas é o racismo, preconceito e discriminação racial.

A maioria dos participantes respondeu que o preconceito que mais enfrenta no ambiente profissional é o de raça e cor, chegando a 58,9%, seguido de classe social (15%) e 8,7% afirmaram que é o relacionado à orientação sexual. Já 64,6% dos entrevistados afirmou já ter sofrido preconceito racial no mercado de trabalho.

O estudo “O mercado de trabalho sob a perspectiva dos profissionais negros” será apresentado na manhã de hoje no evento online “A percepção dos presidentes e o papel da alta liderança no enfrentamento ao racismo”. Logo após a abertura, com o professor Raphael Vicente, coordenador da Universidade Zumbi dos Palmares, o tema será discutido por presidentes de diversas multinacionais.