Pesquisa lista produtos mais vendidos por influenciadores na pandemia

Os hábitos de consumo dos brasileiros foram significativamente afetados pela crise sanitária do coronavírus. Numa pesquisa sobre os itens mais vendidos por influenciadores digitais durante o período, o conforto e a praticidade ganharam destaque.

O que se viu foi uma crescente demanda por peças de moda da cintura para cima, produtos de maquiagem e itens para cuidar da casa e do corpo. Tênis, base e camisa social foram os produtos mais vendidos por meio de influenciadores pelos varejistas que fazem parte da plataforma rewardStyle.

Na primeira fase da quarentena, entre março e maio, os tênis, as escovas secadoras e os e-readers foram os produtos mais adquiridos. Quem se destacou entre maio e julho foi o esfregão mop spray.

O levantamento apontou que o perfil do consumidor é majoritariamente feminino, com idade média entre 25 e 40 anos, sendo 56% de São Paulo, 14% do Rio de Janeiro e 30% espalhados por outras regiões do Brasil. O ticket médio fica em torno de 280 reais. Além disso, 80% das vendas foram concluídas pelo smartphone.

“A mudança de hábitos, principalmente de ficar mais em casa, foi visível tanto no comportamento de consumo, com compras majoritariamente on-line e as pessoas investindo mais em si mesmas, quanto na produção de conteúdos sobre as novas rotinas pelos influencers”, comenta Philip Kauders, diretor da rewardStyle para a América Latina.

A rewardStyle rastreia todas as vendas realizadas por influencers que usam links de varejistas parceiros. A companhia conta com uma rede de 100 mil influenciadores, 5 mil varejistas e 1 milhão de marcas globais em 87 países.