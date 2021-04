Pesadelo logístico no Sul é nova dor de cabeça na mesa de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O colapso no transporte de carga — com restrições impostas por Chile, Uruguai e Peru —, por causa da pandemia, é a nova dor de cabeça na mesa de Jair Bolsonaro.

Recentemente, os governos do Peru, do Chile e da Argentina estabeleceram novas exigências sanitárias para transporte internacional rodoviário de cargas, que incluem teste PCR por caminhoneiros não residentes, tendo em conta o surgimento e disseminação da nova variante brasileira do coronavírus.

Num relatório, o Itamaraty relatou o receio do “setor transportista” diante de dificuldades de cumprimento das medidas. Segundo o texto, a inexistência de estrutura compatível para realização de PCR na fronteira sul do país ou ao longo da rota internacional dos caminhoneiros comprometem toda a operação. Impacto: 800 caminhões barrados nas fronteiras todos os dias.