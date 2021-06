Pesadelo bolsonarista se confirma com ida do clã Bolsonaro ao Patriota

Com seis deputados e pouco mais de 20 milhões de reais de fundo partidário — e uma infinidade de parentes do dono do partido, Adilson Barroso, na folha de pagamento –, o Patriota, provável sigla de Jair Bolsonaro a caminho da reeleição, confirma todos os piores pesadelos da ala bolsonarista radical do Congresso.

Nanico, sem recursos nem presença orgânica no país — são 49 prefeituras Brasil afora –, o partido não oferece “máquina” a deputados bolsonaristas que tentarão a reeleição. Muitos chegaram ao Congresso surfando o estelionato eleitoral de 2018, quando Bolsonaro prometia transformar a Operação Lava-Jato em modelo de combate à corrupção, reforçando sua estrutura com um certo Sergio Moro superministro, e deixando de lado os caciques do centrão na articulação política.

A um ano e meio do fim do mandato, essa turma descobre agora que não terá estrutura para compensar com dinheiro a falta de discurso e de realizações a exibir na próxima campanha. Com 14 milhões de desempregados nas ruas e quase 500.000 mortos na pandemia, depender do Patriota para renovar o mandato na Câmara, por exemplo, será uma luta.

Recentemente, Flávio Bolsonaro, o primeiro integrante do clã a migrar ao Patriota, dizia que não seria lógico ao projeto da família escolher um partido sem máquina. O clã sonhava em obter o controle do anabolizado PSL, que teve na última campanha um fundo de 193,7 milhões de reais para torrar. A falta de disposição dos caciques em entregar o partido a Bolsonaro, no entanto, impediu o novo negócio.

De volta ao nanismo partidário, os bolsonaristas terão que reciclar o discurso de 2018, com a dura missão de buscar votos e defender o governo da “nova política” que envelheceu abraçado aos mesmos aliados do PT do mensalão e do petrolão.