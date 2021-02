Perdido no governo, Pazuello deixa ministério sofrer apagão de comunicação

Em plena pandemia, o Ministério da Saúde de Eduardo Pazuello, acredite, vai sofrer nos próximos dias um novo e complicado apagão. A gestão do general, com todas as coisas que estão acontecendo no país, não considerou importante providenciar a continuidade dos trabalhos de comunicação da pasta.

Sendo assim, a partir da semana que entra, o apagão de informação na Saúde é questão apenas da boa vontade da empresa atual que dá expediente no ministério. O contrato emergencial acabou.

O caminho correto, numa gestão eficiente, seria ter planejado com antecedência a realização de um novo processo para contratação de uma agência especializada para continuar tocando a vital área da comunicação da Saúde.

Como isso não foi feito, os auxiliares de Pazuello cogitam lidar com o assunto da mesma forma que fazem para comprar latas de leite condensado: um pregão. Tem gente boa no TCU que já acompanha de perto o assunto.