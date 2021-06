Perdão do Exército a Pazuello cala Hamilton Mourão

Sempre falante, o vice-presidente Hamilton Mourão orientou seus auxiliares a informarem aos jornalistas que cobrem a Presidência que ele não pretende comentar a decisão do comandante do Exército, general Paulo Sérgio, de perdoar a indisciplina de Eduardo Pazuello. Nem precisa mesmo.

General da reserva, Mourão comentou a participação de Pazuello no ato político em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, no dia 23 do mês passado, dias depois da “motociata” no Rio de Janeiro.

“A regra tem que ser aplicada para evitar que a anarquia se instaure dentro das Forças. Assim como tem gente que é simpática ao governo, tem gente que não é […] Cada um tem que permanecer dentro da linha que as Forças Armadas têm que adotar. As Forças Armadas são apartidárias, não têm partido. O partido das Forças Armadas é o Brasil”, declarou o vice-presidente nas suas tradicionais conversas com jornalistas na saída do Palácio do Planalto.