‘Pensa numa festa’: este foi o aniversário de Toffoli em Portugal

O ministro do STF, Dias Toffoli, comemorou em grande estilo na última segunda-feira seu aniversário de 54 anos com uma festa no rooftop do Tivoli, um dos mais luxuosos hotéis de Lisboa, em Portugal.

No cardápio, muito vinho da Quinta da Bacalhôa e charutos cubanos Cohiba e Romeo Y Julieta.

A vista da cidade era um espetáculo à parte. Ministros do STJ, deputados e advogados foram confraternizar com Toffoli.

Até advogados encrencados com a Justiça deram o ar da graça e prestativamente acendiam charutos dos ministros. Quem participou saiu dizendo: “pensa numa festa”.

A República já estava toda em Lisboa por conta do prestigiado fórum jurídico do ministro Gilmar Mendes que aconteceu na cidade.