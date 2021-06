Pelo orgulho LGBTQIA+, shopping de SP exibirá beijo gay em sua fachada

O Mercado Livre projetará imagens de beijos entre pessoas do mesmo sexo por sete horas consecutivas na fachada de um shopping na avenida Paulista, no centro de São Paulo.

A projeção ocorrerá no Shopping Center 3 e começará às 18h de segunda, 28, e irá até a 1h de terça, 29. A exibição marcará o término de uma ação de marketing da empresa em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+, comemorado ao longo de junho.

Desde o último dia 6 que o Mercado Livre veicula uma propaganda na TV e na internet com cenas de beijos gays misturadas a referências da cultura pop. A peça foi batizada de “Novos Beijos Icônicos”.

A projeção da próxima segunda exibirá ilustrações de 17 artistas brasileiros com representações de beijos inspiradas na campanha. O objetivo é normalizar o olhar do público para cenas do tipo, infelizmente ainda tratadas como tabu no Brasil.

A imagem que ilustra essa notinha é do ilustrador e quadrinista André Inácio. Ela mostra um lutador de boxe beijando um outro homem ao final de uma luta. É uma referência clara a filmes como o clássico Rocky Balboa, em que o lutador recebe o beijo da pessoa amada ao término da peleja. A mensagem da campanha é justamente essa: está tudo bem se essa “pessoa amada” tiver o mesmo sexo do protagonista.