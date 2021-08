Pela segunda vez, Paes suspende vacinação no Rio e culpa Bolsonaro

Pela segunda vez em menos de 30 dias, a prefeitura do Rio teve que suspender a aplicação da primeira dose de vacinas contra a Covid-19 pelo calendário por idade.

A vacinação de segunda dose está mantida, assim como prossegue a aplicação da primeira dose em pessoas com 50 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas.

Segundo comunicado divulgado na noite desta terça-feira pela gestão de Eduardo Paes, o motivo para a suspensão do calendário é o atraso da logística do governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com a secretaria de Saúde do Rio, o governo federal está atrasado no envio aos estados e municípios de 10,3 milhões de doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac que chegaram ao Ministério da Saúde no último dia quatro.

O calendário por idades estava em 25 anos e será retomado quando chegarem novos carregamentos do governo federal.