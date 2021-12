Pela primeira vez na Libertadores, Fortaleza prevê ampliar receitas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Principal clube nordestino nesta temporada, o Fortaleza conseguiu pela primeira vez em sua história uma vaga para a Copa Libertadores de 2022.

Na esteira deste ótimo momento, o clube prevê um crescimento de 30% nas receitas para o próximo ano, incluindo patrocínios, programa de sócio-torcedor e produtos licenciados e oficiais. Tudo isso gira algo estimado em 11 milhões de reais nos cofres do clube.

O presidente Marcelo Paz, principal nome desta evolução, fala dos últimos acontecimentos: “Fruto de um trabalho árduo, transparente e de gestão profissional. Há quatro anos pegamos o clube na Série C e hoje concretizamos o sonho de estar em uma Copa Libertadores. Queremos voos mais altos, mas sempre com pés no chão e dentro da nossa realidade”, afirma.