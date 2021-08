Pedidos via delivery em São Paulo triplicam no primeiro semestre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os cuidados com a pandemia e o isolamento social fizeram com que os pedidos via delivery em São Paulo crescessem 300% neste ano.

Dados da Box Delivery, plataforma que conecta restaurantes a entregadores parceiros, viu o número de pedidos saltar de 76,8 mil, no segundo semestre do ano passado, para 308 mil, neste semestre.

A empresa acaba de atingir a marca total de 4 milhões de entregas realizadas e conta com mais de 6.000 estabelecimentos cadastrados e 105 mil parceiros entregadores.

“Estamos nos solidificando no sudeste, região financeiramente mais forte do Brasil. Conquistar novos territórios é um grande orgulho para nós e é reconhecimento do nosso trabalho”, diz Felipe Criniti, CEO da Box Delivery.