Pedido da esquerda a Baleia Rossi é sonho de consumo de qualquer oposição

A carta entregue pelos partidos de esquerda ao candidato Baleia Rossi com os compromissos com os quais condicionam seu apoio ao emedebista na disputa pela presidência da Câmara é um desses sonhos quase impossíveis de oposição.

Os quatro partidos signatários dessas reivindicações querem de Baleia a garantia de que os ministros do governo serão convocados para dar explicações no Congresso num estalar de dedos. Não é bem assim. E a oposição sabe disso.

Outra: exigem que o emedebista, se eleito, coloque para votar os projetos de decretos legislativos, que são os instrumentos para derrubar os efeitos de um decreto do presidente Jair Bolsonaro.

Mais um delírio colocado no papel, que aceita tudo: querem que as CPIs para investigar atos do governo sejam instaladas logo, sem delongas.

Líderes do PT, PSB, PDT e PCdoB, que redigiram o documento, ralam há anos na oposição e conhecem bem o funcionamento do Congresso. Sabem que não é bem assim.

E que boa parte do que pediram ali nem depende tanto de Baleia, mas do confronto de forças na Câmara, entre oposição e governo.

Quem tem mais voto, leva.

Baleia pode fazer de conta que se compromete com tais pedidos enquanto quem não for se deitar com Arthur Lira, o oponente de Baleia, no escurinho do plenário poderá fingir que acredita na promessa.

Cartas desse tipo servem para iludir a audiência nas redes, justificar o apoio ao aliado de Michel Temer, mas só.