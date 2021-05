Pedido de vacinas de Pacheco aos EUA faz dois meses sem resposta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta segunda, a carta escrita pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pedindo de doses de vacina aos Estados Unidos completou dois meses na mesa da vice Kamala Harris.

Quando despachou o documento, Pacheco havia começado a trabalhar na frente em busca de imunizantes, com o Itamaraty ainda nas mãos do blogueiro Ernesto Araújo. O ex-chanceler já foi até frito na CPI da Pandemia e nada de uma resposta do governo americano.

No documento, ao qual o Radar teve acesso, o senador fala que a eventual concessão de autorização especial que permita a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos Estados Unidos seria um “gesto humanitário” que traria alívio não só para o Brasil, como para a comunidade internacional.

Justiça seja feita, outro dia Joe Biden prometeu doar vacinas a países em situação complicada. Deixou no ar que o Brasil poderia estar na lista.