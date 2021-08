Pedetista quer suceder Flávio Dino no governo do Maranhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Weverton Rocha (PDT) vai começar um giro pelo interior do Maranhão para oficializar a pré-candidatura ao governo do Estado.

O pedetista começa em Imperatriz, segunda maior do estado, onde nasceu. Weverton foi eleito senador em 2018 com cerca de dois milhões de votos, a maior votação da história do estado.

O parlamentar articula o apoio de Flávio Dino, que ainda não definiu seu candidato no estado. Dino, como mostrou o Radar, vai disputar o Senado.