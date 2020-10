Atualizado em 18 out 2020, 13h02 - Publicado em 18 out 2020, 15h33

Na disputa pela prefeitura de Fortaleza, o pedetista José Sarto fala na TV de sua relação com o atual prefeito Roberto Cláudio, surfa na popularidade do petista Camilo Santana, governador do Ceará, mas — até a última sexta– nada de Ciro Gomes, o padrinho mais famoso atualmente no ninho pedetista.