Peça de Lilia Cabral nascida na pandemia terá plateia pela primeira vez

A atriz Lilia Cabral apresentará a peça A Lista pela primeira vez a um público presente fisicamente no local do espetáculo no próximo dia 27, no Teatro Riachuelo, no centro do Rio. A apresentação faz parte dos eventos de comemoração de cinco anos do teatro, que terá uma extensa programação entre os dias 25 e 28 deste mês.

O projeto A Lista nasceu no meio do ano passado, auge da pandemia. A peça, na qual Lilia contracena com sua filha Giulia Bertolli, só foi apresentada até então no formato digital, sem público, em razão das medidas impostas pela pandemia de Covid-19. O espetáculo conta a história de duas vizinhas que estreitam laços em meio à quarentena.

O Teatro Riachuelo funciona no Rio onde, nos anos 1920 e 1930, funcionou um dos mais tradicionais cinemas de rua do Rio, o Cine Palácio. O prédio tombado passou por reformas e foi reaberto em 2016 como uma casa de espetáculos. As apresentações de aniversário de cinco anos do local terão transmissão pela internet e parte da plateia reservada para ingressos populares. A programação contará ainda com show de Zabelê com participação de Pepeu Gomes, além de apresentações do humorista Paulo Vieira, da Companhia Focus de Dança, da Orquestra Petrobras e da Companhia de Ballet Dalal Achcar. A programação completa pode ser vista no site oficial do teatro.