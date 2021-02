PEC Emergencial ‘fere de morte’ Receita Federal, dizem auditores

Os auditores fiscais não estão nada satisfeitos com a PEC Emergencial, que será votada na próxima semana pelo Senado. Em nota, o Sindifisco Nacional diz que a proposta “fere de morte” órgãos como a Receita Federal.

“Ao incorporar dispositivo que extingue o financiamento da administração tributária, a PEC 186 fere de morte órgãos essenciais ao funcionamento do Estado como a Receita Federal e os demais fiscos estaduais e municipais, comprometendo gravemente as atividades de fiscalização e arrecadação em todo o país, na contramão do equilíbrio fiscal que se afirma buscar com a proposta”, afirma o texto.

A medida foi apresentada no substitutivo do relator da PEC, senador Márcio Bittar, e desvincula o financiamento da Receita Federal.

“Estender o auxílio emergencial, minando as bases da arrecadação é como ministrar veneno e esperar que o paciente se recupere, algo que escapa ao bom senso e que coloca a subsistência do Estado à beira do abismo e na esteira do caos”, criticam os auditores.