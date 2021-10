PDT faz ação nacional para divulgar ‘ideias’ de Ciro Gomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

22 out 2021, 08h16

Presidenciável do PDT, Ciro Gomes anunciou há pouco nas redes que o partido vai lançar uma mobilização nacional para propagar em todo o país, a partir das redes, as ideias dele para a campanha de 2022.

“O PDT de todo Brasil se unirá, a partir de hoje, em uma ação digital e territorial inédita de divulgação das nossas ideias para o Brasil. A ação utilizará mecanismos novos de mobilização e divulgação, incluindo performances e efeitos eletrônicos.

As primeiras intervenções começam no início da noite de hoje e devem se prolongar até o final do ano. “O intuito é seguir mostrando que existe um Projeto Nacional de Desenvolvimento que pode resgatar o país das crises econômica, social e política que está vivendo”, diz Ciro.