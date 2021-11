PDT entra na mira da oposição por apoio decisivo à PEC dos Precatórios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após a aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios, na noite desta quarta, o PDT entrou na mira de partidos da oposição que votaram contra a proposta.

Com apenas quatro votos a mais do que o mínimo necessário, o texto teve quinze votos favoráveis do partido de Ciro Gomes — o que levou o pedetista a anunciar a suspensão da sua pré-candidatura à presidência.

“Em 2018, 3 dos 4 candidatos do PDT a governador que foram para o 2° turno declararam voto no Bolsonaro. Hoje, o partido assinou um cheque de R$ 90bi para viabilizar sua reeleição. Não sei se tem conserto. Estrago monumental!”, publicou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

“Sem o PDT, a PEC do Calote não teria sido aprovada; sem o casuísmo do voto de deputados fora do país, também não; sem a compra de votos, nem teria sido colocada em pauta”, afirmou o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).

Votaram a favor

Alex Santana (BA)

Félix Mendonça Jr (BA)

André Figueiredo (CE)

Eduardo Bismarck (CE)

Leônidas Cristino (CE)

Robério Monteiro (CE)

Flávia Morais (GO)

Mário Heringer (MG)

SubtenenteGonzaga (MG)

Dagoberto Nogueira (MS)

Wolney Queiroz (PE)

Flávio Nogueira (PI)

Silvia Cristina (RO)

Afonso Motta (RS)

Fábio Henrique (SE)

Votaram contra

Idilvan Alencar (CE)

Túlio Gadêlha (PE)

Gustavo Fruet (PR)

Chico D´Angelo (RJ)

Paulo Ramos (RJ)

Pompeo de Mattos (RS)

Ausentes

Jesus Sérgio (PDT-AC)

Damião Feliciano (PB)

Marlon Santos (RS)