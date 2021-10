PDT apresenta notícia-crime ao STF contra Paulo Guedes por offshore

Atualizado em 5 out 2021, 16h14 - Publicado em 5 out 2021, 17h30

O PDT apresentou uma notícia-crime no STF contra Paulo Guedes para pedir que a PGR abra investigação contra o ministro da Economia pelo suposto cometimento de diversos crimes, como o de lavagem de dinheiro, por conta da informação de que ele possui uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido “paraíso fiscal”. A revelação foi feita no domingo em reportagens dos chamados Pandora Papers, produzidas por repórteres do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Na ação, protocolada nesta segunda-feira, o partido aponta que há “claros indícios de cometimento de crime de lavagem de dinheiro por meio de offshores” e de ato de improbidade, além de violações ao Código de Conduta da Alta Administração Federal Lei de Conflito de Interesses. O PDT afirma ainda que Guedes cometeu crime de responsabilidade.

O documento também indica que o ministro empreendeu esforços para mudar as regras aplicadas à propriedade de offshores de brasileiros, por meio do Conselho Monetário Nacional, do qual Guedes é presidente. O órgão decidiu, no ano passado, que o mínimo a ser declarado anualmente pelos donos de offshores é de 1 milhão de dólares– antes era de 100 mil de dólares.