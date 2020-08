Pazuello se despede do Comando da Amazônia

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, entrega definitivamente nesta quinta-feira o comando da 12ª Região Militar, o chamado “comando da Amazônia” – que reúne Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Ao passar o bastão do comando que assumiu em janeiro, Pazuello dá sinais de que não pretende ir embora de Brasília e do Ministério da Saúde, onde completa quatro meses de interinidade, tão cedo.

Desde a última crise política que enfrentou – as críticas do ministro do STF Gilmar Mendes, que acusou o governo de adotar uma política de “genocídio” durante a pandemia em associação com o Exército – o clima parece ter distensionado.

Com o Brasil em tendência de queda nos casos de coronavírus, aliados apostam na permanência de Pazuello na pasta até o final do ano.