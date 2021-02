Pazuello presta depoimento em investigação ordenada pelo STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sob um forte esquema de sigilo na Polícia Federal, com informações controladas e restritas até mesmo dentro da própria corporação, o general Eduardo Pazuello, investigado no STF por negligência na pandemia, presta depoimento nesta quinta a delegados federais que atuam no caso.

O inquérito foi aberto por ordem do ministro Ricardo Lewandowski, que atendeu a um pedido da PGR. O general escolheu falar aos investigadores no hotel militar onde mora em Brasília.

Antes do depoimento, na noite desta quarta-feira, Pazuello recebeu a cúpula da Advocacia-Geral da União (AGU) — incluindo o ministro José Levi do Amaral — para uma preparação para o interrogatório.