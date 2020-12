Pazuello não entende a ‘angústia’ do país em torno da demora da vacina

Ministro da Saúde de um país sem estratégia de vacinação nem seringas, Eduardo Pazuello afirmou há pouco, na cerimônia em que se dispôs a apresentar o dito plano — que já deveria ser conhecido há semanas — de imunização, que o governo está trabalhando, mas que não entende a “angústia” das pessoas em torno da vacina.

O descolamento de realidade do chefe do Ministério da Saúde é emblemático. O país se aproxima da marca de 200.000 mortes por coronavírus. Vive uma segunda onda depois de passar meses negligenciando medidas importantes que poderiam ter sido antecipadas para garantir agilidade no início da vacinação e é essa a mensagem do timoneiro da Saúde ao país.

“O povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior programa nacional de imunização do mundo, nós somos os maiores fabricantes de vacinas da América Latina. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Somos referência na américa latina e estamos trabalhando”, disse Pazuello diante das cobranças sobre o governo.

Outro dia, o ministro da Saúde arrumou um marqueteiro para tentar contornar a surra que estava tomando no noticiário por causa da postura vacilante na condução da guerra ao coronavírus. Pazuello queria melhorar a imagem do seu trabalho. Pobre marqueteiro.