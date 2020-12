Pazuello aparece mais uma vez sem máscara em plena pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia em que o país toma conhecimento do plano do governo de vacinação da população, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi para um evento fora de casa.

Pazuello foi almoçar na casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), neste sábado. Estava presente também o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Sem preocupação com distanciamento e outros cuidados sanitários, eles posaram para fotos sem máscaras e abraçados.

Zezé deu uma canja no violão e tocou algumas canções.

Ibaneis e Pazuello já contraíram a doença. O ministro já apareceu sem máscara em evento no Planalto e também na visita que recebeu de Jair Bolsonaro, quando estava em isolamento se recuperando do coronavírus.

Estava presente também o empresário Marco Aurélio Costa, antigo sócio do renomado restaurante Piantella, ponto de encontro por décadas de políticos em Brasília. O Piantella fechou as portas este ano.