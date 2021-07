Paulo Guedes vai participar de live com Abilio Diniz nesta quinta

O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar de uma live com Abilio Diniz nesta quinta, às 17h, no canal do YouTube do empresário.

“A conversa será sobre o atual cenário do país, a retomada da economia e sobre o que é possível esperar para os próximos meses sobre mais oportunidades, empregos, crescimento e desenvolvimento além de possibilidades de novos negócios para os milhares de empreendedores do Brasil”, diz Abilio.

Na conversa com Guedes, o empresário deve falar ainda sobre as principais mudanças e a redução do Imposto de Renda para as empresas já em 2022.