Paulo Guedes se irrita com ‘sabotagem’ de Ramos e vai a Bolsonaro

Paulo Guedes não gostou nada de uma proposta apresentada esta semana pelo Senado com o aval do Ministério da Infraestrutura sobre as regras de entrada de empresas no transporte rodoviário interestadual de passageiros.

O ministro da Economia sentiu-se traído por Tarcísio Gomes de Freitas e pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos — acredita que foi atropelado em uma decisão de matéria concorrencial, e vai levar o caso a Bolsonaro como mais uma sabotagem de Ramos à pasta.