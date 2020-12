Paulo Guedes já trata Maia como ‘deputado da planície’

Alvo de ataques do chefe da Câmara nessa semana, Paulo Guedes, segundo aliados, usou apenas uma palavra para definir Rodrigo Maia: “Desesperado”.

Aliados do ministro dizem que o presidente da Câmara passou toda a sua gestão vivendo uma “vida dupla”. Aos representantes do mercado, na Faria Lima, exibia empenho em votar as matérias do governo.

Dentro da Câmara, junto com os partidos de esquerda, criava entraves para as pautas serem votadas.

O objetivo de Maia, na avaliação da equipe econômica, era preservar o apoio da esquerda ao seu projeto de reeleição que acabou vetado pelo STF.

Com Maia a caminho da planície política, Guedes decidiu que não irá mais antagonizar com ele. “Guedes não vai bater boca porque não quer dar importância ao Maia”, diz um auxiliar.