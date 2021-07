Paulo Coelho e mulher vão bancar festival rejeitado pelo governo Bolsonaro

Em sua visão torta de Estado, o governo de Jair Bolsonaro, como mostrou o Radar, invocou Deus para recusar o uso da Lei Rouanet para o custeio do Festival de Jazz do Capão, um evento que acontece há dez anos na Chapada Diamantina, na Bahia.

É a primeira das últimas três edições do festival que o evento de música instrumental não obtém autorização do programa de incentivo à cultura do governo federal.

Nesta quarta, o escritor Paulo Coelho e sua mulher, a artista plástica Christina Oticica, se ofereceram para bancar os custos do evento rejeitado pelo governo Bolsonaro. “A Fundação Coelho & Oiticica se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet (145.000 reais). Única condição: que seja antifascista e pela democracia”, escreveu Coelho nas redes.