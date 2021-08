Paulo Câmara bate o martelo para disputar o Senado em 2022

Antes inclinado a concluir o mandato em 2022, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, decidiu que vai ser candidato à vaga do Estado no Senado.

Provável candidato do partido para sucedê-lo, o ex-prefeito do Recife Geraldo Júlio anda mal das pernas. Na composição visando a eleição de Lula, que jantou com Câmara na semana passada, a candidatura ao Palácio do Campo das Princesas pode sobrar até para o PT.

O governador bateu o martelo para disputar o pleito depois de fazer viagens ao interior e de ter seu nome bem lembrado no levantamento espontâneo de uma pesquisa interna para o Governo do Estado — o que seria impossível.